Compagnoni: “Corsa Champions ruota attorno a Bologna-Juve”

Maurizio Compagnoni ha parlato della lotta per i piazzamenti Champions: per il giornalista, Bologna-Juve sarebbe uno scontro cruciale

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato della lotta per la zona Champions e della centralità della partita tra Bologna e Juventus. Ecco le sue parole: “Sono tutte gare molto complicate, è chiaro che tutto ruota attorno alla sfida tra Bologna e Juventus. Questa gara indirizzerà molto la corsa Champions e cambia molto se vince la Juventus o vince il Bologna, se finisce in pareggio. Ora si possono fare discorsi ipotetici ma vediamo come finisce Bologna-Juventus che credo che sia uno spareggio straordinario. Il Bologna credo che stia bene, forse a Udine non è stato brillantissimo ma non ti regala niente nessuno in questo campionato e chi vincerà tra Bologna e Juventus avrà una spinta mentale straordinaria”.

Compagnoni: “Con Tudor è tornata armonia”

Il giornalista ha proseguito: “La Juventus si era infilata in un imbuto, si era rotta l’armonia tra il gruppo e l’allenatore, con Tudor questa armonia è tornata, poi è chiaro che non è che Tudor ha la bacchetta magica ma la Juventus ha dei problemi evidenti, è una squadra fortissima per me nelle individualità ma non è stata costruita nel modo migliore, ci sono stati degli errori che probabilmente andranno ritoccati nel prossimo mercato estivo. Comunque con Tudor, a Parma, la Juve sta facendo discretamente, non sta incantando ma era impossibile chiedere alla Juve di incantare in questo finale di stagione però è lì che se la gioca”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<