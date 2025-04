Rassegna stampa – Bologna e Lazio frenano: sorride la Juve

Dalle frenate di Bologna e Lazio fino alle ultime novità sull'Inter e la lotta Scudetto: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Inter o mai più. Alla ricerca della squadra perduta”. In taglio alto: “Conte conta”. A lato: “Frenate Champions. Bologna senza gol. La Lazio rimonta ma è pari col Parma” e “E la Juve se la gode”. In basso: “Theo, offerta al ribasso”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista a Moratti: “Il Triplete una condanna”. E ancora: “Inter, l’errore è stato parlarne. Conte decisivo”. In basso: “Doppio Pedro. Rimonta Lazio”, “Traversa di Orso. Il Bologna frena”, “Caso Yildiz, in arrivo due turni” e “Lecce, evitata almeno la beffa: niente multa”.

Tuttosport

"Juve 4a. Tanti guai, zero scuse", questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: "Yildiz rischia 3 giornate, pure Kelly ko. Ma per la Champions i giocatori non si danno più alibi". Sotto: "Sara e il calcio, the Last Dance: Amore eterno". In alto: "Superga, il processo sparito". A lato: "Bologna e Lazio aiutano Tudor". In basso: "Ancelotti e Brasile. Accordo!", "Inter riaccendi la luce?" e "Lo sport per i bambini fondato su Sinner".