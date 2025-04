Bonini: “Bologna alla pari con la Juventus”

Massimo Bonini ha parlato dell'avversario del Bologna prossimo avversario della Juve: per l'ex bianconero, sarà una sfida tra pari

Intervistato per TJ, Massimo Bonini ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Bologna e Juventus. Ecco le sue parole: “Bologna può essere un passe-partout per la Champions, sarà una sfida durissima contro un avversario in forma e che ha raggiunto con merito la finale di Coppa Italia. Nessun calcolo, la Juve dovrà andare al Dall’Ara per strappare la vittoria. Ma a me preoccupa molto la Lazio. Per me sono alla pari, poi la Juve le affronterà una dopo l’altra. Anche se ogni tanto fa qualche passo falso, la Lazio è una squadra che gioca bene e desiderosa di finir bene la stagione. Insieme al Bologna è quella che gioca il calcio migliore, sono le più belle da vedere per le occasioni create. Baroni è giovane e bravo, poi allenare in una piazza come Roma non è mai semplice per via delle pressioni derivanti da tv e radio”.

Bonini: “Alla Juve c’è confusione e manca identità”

Inoltre, l’ex bianconero si è focalizzato sui valori dell’attuale Juventus: “Il momento è delicato, ma il problema è sempre quello di trovare le persone giuste. La forza della Juventus era nei ruoli prestabiliti, oggi invece vedo molta confusione. Non c’è un’identità ben precisa. Ai miei tempi Boniperti parlava poco, ma lo faceva. Qui il presidente non si espone mai e non ricordo di aver letto una sua intervista. Il tifoso non vuole il commercialista o l’avvocato, ma figure che prendono posizione e parlano di calcio. Sarebbe bello vedere Platini o Del Piero poter rappresentare il popolo bianconero”. Leggi anche le parole di Italiano sulla sfida con la Juventus <<<