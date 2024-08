Compagnoni: “Perdere Chiesa a zero sarebbe uno spreco”

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Federico Chiesa.

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Federico Chiesa. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Ora c’è il rischio di perdere Chiesa a zero. Dopo aver speso quasi 70 milioni per acquistarlo, perderlo così sarebbe un grande spreco. Poi magari, si sa, nel calcio le cose cambiano velocemente e Thiago Motta cambierà idea, Chiesa resterà e rinnoverà. Ho visto fin qui un mercato in entrata molto interessante, mentre quello in uscita non convince in pieno”. L’ex Fiorentina, infatti, è nella lista dei partenti, anche dopo il colloquio con il mister dei bianconeri Thiago Motta.