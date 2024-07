Collovati: “Mi aspetto una Juve nei primi tre posti”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto per i bianconeri.

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sulla Juve: “L’anno scorso è arrivata terza e non vince il titolo da qualche anno. La società ha deciso di affidarsi ad un tecnico dal sicuro avvenire come Thiago Motta, ma allo stesso tempo ha cambiato molto della rosa del recente passato, per cui non addosserei a Motta troppe responsabilità ed aspettative, ci vorrà tempo per costruire un gruppo ben amalgamato. Dalla Juve mi aspetto che lotti per le prime tre posizioni e che faccia un balzo in avanti dal punto di vista della qualità, anche perchè è vero che sono arrivati centrocampisti del calibro di Douglas Luiz e Khephren Thuram, ma è vero anche che ci sono tante incognite con le quali fare i conti”.