Collovati su Rabiot: “Basta ricatti, non lo rimpiango…”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: “Non rimpiango assolutamente Rabiot. Uno che chiede oltre 7,5 milioni alla Juve è giusto che la Juve lo abbia lasciato andar via. Sono molto secco e critico su questo: non esiste! Rabiot non è un giocatore che fa fare il salto di qualità, lo ha dimostrato in questi anni. È giusto che la Juve lo abbia ringraziato. E che non accetti più ricatti da parte di certi giocatori. Calciomercato? Il giudizio è positivo. Il reparto più debole della scorsa stagione, il centrocampo, è stato rinforzato. Manca il fiore all’occhiello andando via Rabiot. Ci va un pezzo tipo Koopmeiners. Ci vogliono centrocampisti che facciano gol. Penso a Miretti ma soprattutto a Locatelli che, messo in una posizione più avanzata e non da regista, i gol li fa, come succedeva al Milan. Non ha senso fare il passaggio di 5 metri per un centrocampista. Bisogna entrare in area di rigore, anche perché gli attaccanti sono molto più marcati. Di conseguenza gli inserimenti dei centrocampisti fanno la differenza”.