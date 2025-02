Collovati: "Juve? Manca la fase difensiva..."

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con l'Inter e della Champions.

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Internews24: “Non me l’aspettavo. Si, è un campanello d’allarme. Pensiamo troppo alla tattica, alla costruzione dal basso, al possesso palla. Mentre gli altri…con tre passaggi – penso al Real Madrid ad esempio – vanno in porta. Noi corriamo meno, ma facciamo il 70% di possesso palla: il che vuol dire nulla. Io penso che il Milan avesse più qualità rispetto al Feyenoord, così come la Juve rispetto al Psv e mi sento di dire anche l’Atalanta rispetto al Brugge. Oramai costruiamo, non verticalizziamo e non sappiamo più difendere: dunque prendiamo gol. Non sappiamo più cosa sia la fase difensiva”.

Sull’Inter

"È capitato anche a me di vincere, ma anche di perdere, contro la Juventus. Per cui…è una cosa che ti dà un fastidio enorme, ma nello stesso tempo ti da anche la carica. Perché non puoi più sbagliare. Sta sera col Genoa e la prossima settimana con il Napoli sono partite che non puoi sbagliare. Perdere paradossalmente con la Juve può anche capitare, ma gli errori che sono stati fatti nel primo tempo non li puoi più fare. Napoli-Inter? Non sarà decisiva, perché mancheranno ancora una decina di giornate: dunque una trentina di punti. Ma è chiaro che darà dei segnali inequivocabili questa partita: da una parte o dall'altra, sia in caso di vittoria che di sconfitta".