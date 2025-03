Collovati: “Juve? I bianconeri si stanno accorgendo ora di Allegri”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile ritorno di Allegri al Milan.

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Milannews24: “Ho letto che Sacchi sarebbe contrario. Per me Allegri rientra nella schiera di quei numeri uno che sono una decina nel panorama nazionale e internazionale. Sono favorevole ad un suo ritorno e sono sempre stato un suo difensore quando era alla Juve. E i bianconeri se ne stanno accorgendo adesso. Ha fatto terzo posto e vittoria della Coppa Italia con una squadra abbastanza scadente”.

Sul Milan

“Il Milan per prima cosa deve vincere e con il Como sarà una partita complicata perchè gli uomini di Fabregas sono una bella squadra. Detto questo si deve capire di quale Europa si parla. Io ritengo che il quarto posto sia ancora possibile perchè ci sono ancora 10 partite ma allo stesso tempo un pò complicato per le gare che ci sono. Il Milan ha davanti diverse squadre, deve fare un percorso netto e non so se sia in grado di farlo. Il paradosso è che Conceicao ha vinto la Supercoppa e c’è questa possibilità, eliminando l’Inter, di vincere la Coppa Italia nella finale contro Empoli e Bologna. Quindi vinci due coppe ma magari a fine campionato arrivi settimo-ottavo in classifica: esoneri un allenatore che ha vinto due competizioni?”. Intanto ecco le parole di Motta<<<