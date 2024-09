Cobolli Gigli: “Mi aspettavo di più dalla Juventus”

Cobolli Gigli ha commentato l'ultima prestazione della Juventus, il quale non avrebbe completamente soddisfatto l'ex dirigente dei bianconeri

Intervistato per TJ, Giovanni Cobolli Gigli è ritornato sul pareggio della Juventus contro il Napoli in Serie A. Ecco le sue parole: “Ragionando da tifoso, non da ex dirigente, speravo in una vittoria importante tra le mura amiche. Il successo col Napoli sarebbe stato più confortante per vedere che il lavoro di Motta stava portando dei risultati, non nego che sia molto buono fin qui ma francamente mi aspettavo qualcosa in più. Analizzando meglio la rosa: la difesa è un bunker, il centrocampo così e così e in attacco c’è qualche problema. A mio modo di vedere, non bisogna esagerare nel colpevolizzare Vlahovic in tutte le maniere”.

Cobolli Gigli: “Da febbraio cambiato poco a livello di risultati”

L’ex dirigente dei bianconeri ha proseguito: “In termini di risultati è cambiato poco. Perché la Juve era partita bene ed è caduta da febbraio in poi dopo l’incontro con l’Inter. Si respira una nuova aria in società, la gestione tecnica di Giuntoli sta dando a mio avviso dei buoni risultati: ha trovato una buona posizione per quelli che dovevano essere ceduti e avevano un salario alto, è riuscito ad acquistare molti calciatori con buone potenzialità e qualità, il bilancio è decisamente più sano degli anni precedenti. Ho sempre stimato Allegri, ma forse un cambiamento poteva esser giusto e l’allenatore che è stato scelto è colui in possesso dei numeri per dare un buon gioco alla squadra. Motta non ha le idee semplici, ma ci vorrà solo del tempo per far acquisire i suoi meccanismi”.