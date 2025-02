Juve, super Gatti contro il PSV: il difensore italiano è l’MVP del match

Il Man Of The Match della sfida di Champions League tra Juve e PSV è stato Federico Gatti: le parole del difensore bianconero

McKennie e Mbangula contro il PSV hanno segnato le due reti che hanno deciso la partita, ma il Man Of The Match l’ha vinto un altro giocatore della Juve: Federico Gatti. Il difensore italiano ha guidato la retroguardia bianconera con precisione e attenzione, fondamentale anche in occasione di entrambe le reti bianconere. Per questo la UEFA l’ha nominato come migliore in campo e una volta ricevuto il premio Gatti ha commentato: “Una buona vittoria, adesso andiamo a prendere la qualificazione al ritorno dai! Forza!“. Su Instagram ha aggiunto: “La strada è ancora lunga. Abbiamo davanti una settimana fondamentale per il nostro futuro”.

Juve, le parole di Motta

In conferenza stampa Motta ha poi detto: "Il risultato è quello che è e che abbiamo visto. È stata una partita equilibrata contro una squadra che gioca bene a calcio. Il 2-1 è un primo passo in vista del ritorno. Oggi possiamo fare meglio sull'intensità, sul dinamismo di gioco, la gestione quando vai in vantaggio è andare in avanti e non aspettare quello che farà l'avversario. Continuare ad attaccarlo e approfittarne per cercare il secondo gol. Delle volte abbiamo fatto bene, altre non così bene per continuare in avanti e avere un vantaggio superiore. Dobbiamo migliorare perché la nostra idea è andare in avanti".