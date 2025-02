Juve, ag. Mbangula: “Samuel giocatore che si prende tanti rischi”

Diamouangana, agente di Mbangula, ha parlato del suo assistito: per il procuratore, il giocatore della Juve si evidenzierebbe per personalità

Intervistato per TJ, Grace Diamouangana, agente dell’esterno offensivo della Juventus, Samuel Mbangula, ha parlato del suo assistito dopo il gol vittoria segnato contro il Psv Eindhoven in Champions League. Ecco le sue parole: “La sua disamina nel post partita è stata corretta, perché sa benissimo che ogni volta che analizziamo insieme queste partite dobbiamo essere il più onesti possibile con noi stessi. Ma c’è anche un aspetto positivo: ha lavorato molto in difesa. Questo lo aiuta tanto. Lui corre sempre tanti rischi quando è in possesso del pallone, dunque in automatico c’è più possibilità di spreco. Ma la cosa che la gente non sa è che ieri ha giocato davvero male”.

Diamoungana: “Samuel migliorato molto sotto l’aspetto mentale”

Il procuratore ha proseguito: "La Champions è una competizione con enorme fascino che regala automaticamente una sensazione speciale. Poi, per di più, il gol di Samuel vale la vittoria della squadra. Questo è stato molto importante. Ancora una volta è lì dove non lo si attendeva, ecco come posso commentare il suo gol: essere sempre pronto quando serve e occorre la sua presenza. Samuel è migliorato moltissimo dal punto di vista mentale, è diventato più forte lì. Il suo modo di giocare è sempre quello, ma molti non lo vedevano in quel modo e dubitavano di lui. Io però gli ho sempre detto, da quando aveva 15 anni, che il suo calcio sarebbe stato apprezzato tra i grandi è li tutti avrebbero iniziato a vedere il potenziale e il suo talento. Era solo questione di tempo".