Cobolli Gigli: "Juve? Una squadra incomprensibile..."

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio sulla gara della Vecchia Signora contro l’Empoli in Coppa Italia, match perso ai rigori da Madama: “Una squadra incomprensibile scesa in campo credendo di poter risolvere la partita con passaggi laterali e senza intensità. Nel secondo tempo in parte ha raggiunto l’Empoli, seppur con fatica, poi è franata ai rigori. Lì la cosa più inspiegabile è quella che riguarda Vlahovic: sembra sempre teso e per questo non è arrivato con la giusta freddezza per essere concentrato”.

Sull’assenza della società

"In questo momento il vertice della società sembra quasi non esserci. Il presidente Ferrero non ha coinvolgimento operativo quindi lasciamolo stare. L'amministratore delegato secondo me doveva intervenire, doveva prendersi le proprie responsabilità. Quando le cose vanno male si deve intervenire, non soltanto quando il momento è positivo".