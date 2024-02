Cioffi: “Con la Juventus abbiamo scritto una piccola pagina di storia”

Gabriele Cioffi , allenatore dell'Udinese, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche della gara di lunedì scorso, vinta dai friulani per 1-0, grazie al gol di Giannetti .

Ecco le sue parole in conferenza: "La sfida vinta con la Juve? Per la gara con il Cagliari noi siamo positivi, ma molto umili, sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, scrivendo una piccola pagina di storia, ma sarà niente se non facciamo risultato domani.