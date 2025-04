Chiellini: “Yildiz? Aveva delle caratteristiche importanti da giovane”

Claudio Chiellini, dirigente della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Yildiz.

Claudio Chiellini, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Ultimouomo: “Yildiz era davvero speciale, aveva caratteristiche spiccatamente diverse dagli altri, e infatti ora è il numero 10 della Juventus. Savona, Mbangula e Rouhi invece non hanno sempre fatto i titolari in Next Gen, negli ultimi due anni. Anzi, Savona per un certo periodo aveva fatto la spola tra Primavera e Next Gen, prima di prendersi una maglia da titolare”.

Su Rouhi

"Rouhi la scorsa stagione non è stato quasi mai impiegato, almeno fino a dicembre; e Mbangula è stato un giocatore, anche per via degli infortuni, che non ha mai avuto grande continuità".