Chiellini lascia il ritiro dell’Italia

Con lui anche altri due giocatori, Berardi e Caputo

La nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini ha iniziato al meglio il girone di qualificazione per il Mondiali in programma in Qatar nel 2022, vincendo la prima partita contro l'Irlanda del Nord per 2-0, grazie ai gol messi a segno da Domenico Berardi e da Ciro Immobile. Dopo la buona prestazione dell'esordio, la Nazionale è ora chiamata a ripetersi, nelle altre due partite contro Bulgaria e Sofia. Contro le prossime due avversarie, Roberto Mancini dovrebbe cambiare gli interpreti del suo sistema di gioco, con questi due giorni di allenamento che ha utilizzato per provare le nuove varianti della formazione.