Chiellini: “Contento del nostro inizio, abbiamo un gran bel gruppo”

La Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini ha vinto ieri sera contro l'Irlanda del Nord la prima partita del girone di qualificazione per il Mondiali in Qatar 2022. La gara è stata decisa nel primo tempo, grazie al gran gol di Domenico Berardi e a quello messo a segno da Ciro Immobile, con la Nazionale che ora è attesa alle partite contro Bulgaria e Lituania, rispettivamente in programma domenica 28 marzo e lunedì 31 marzo. Ieri sera la Nazionale ha visto un'altra volta scendere in campo la coppia centrale formata dai due bianconeri Chiellini e Bonucci, con i due che ancora una volta hanno mostrato la bontà della loro intesa e della loro condizione. Il capitano dell'Italia e della Juventus Chiellini, ha parlato poi intervistato dai microfoni di Rai Sport.