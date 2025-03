Chiariello: “Non date retta a chi dice che Conte andrà alla Juve”

Umberto Chiariello ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il giornalista, le voci che lo rivorrebbero alla Juve sarebbero infondate

Intervistato a Radio CRC, Umberto Chiariello ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte e del suo accostamento alla Juventus. Ecco cosa ha detto: “Ho avuto da ridire pure su Luciano Spalletti che, anche se era un grandissimo allenatore, non era proprio facile di carattere. Con Antonio Conte non ho proprio nulla da eccepire. Questo sentito dire da chi ci lavora con il Napoli e fa molto pensare. Non date retta a chi dice che Paratici si porterà Conte e che Antonio Conte tornerà alla Juventus. Antonio Conte è a Napoli e qui resta”.

Chiariello: “Conte è un grandissimo. Guai a perderlo”

Inoltre, sull'tecnico della squadra partenopea, il giornalista ha aggiunto: "Qualche giorno fa un procuratore mi disse al telefono: "Mamma mia come è pesante Antonio Conte", al che gli ho risposto: "Allora, lo dobbiamo cambiare". "Per carità, manco a dirlo: Antonio Conte migliora i giocatori, con lui non si scherza. Lui non guarda in faccia a nessuno, non fa preferenza per nessuno, se uno è il suo preferito lo tormenta più degli altri poiché pretende il massimo. Antonio Conte è un grandissimo e guai a perderlo. Ma sono certo che rimarrà".