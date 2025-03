Panchina Juve, Vaciago: “Gasperini nome interessante, più difficile Conte. E Tudor…”

Chi sarà il prossimo allenatore della Juve? Il parere del direttore di Tuttosport Guido Vaciago: tre nomi nella lista

Intervenuto su Tuttosport il direttore Guido Vaciago ha parlato dei possibili nomi per il futuro della panchina della Juve: “Gasperini è un nome, sarebbe molto interessante. Bisogna vedere come si comporta la Roma, che è molto forte su Gasperini e ha un progetto concreto da proporgli adesso, mentre la Juve è in una fase di transizione. Non escludo che Tudor possa conquistarsi la conferma. Ha un buon periodo di tempo a disposizione e può confrontarsi, considerato anche il mondiale per club, a livello sia nazionale sia internazionale. Tudor va molto bene nei primi mesi, poi la sua è una storia di amori molto brevi. Però, chissà, magari è maturato. È un allenatore che si è sempre evoluto”.

Juve, le parole di Vaciago

"Poi c'è il nome di Antonio Conte. È complicato, perché deve liberarsi da un presidente come Aurelio De Laurentiis. È un nome che fa sognare, è anche un nome ingombrante perché metterebbe in discussione il progetto varato dalla Juventus mesi fa: si era partiti con un allenatore giovane e una squadra molto giovane. Ora l'allenatore è ancora giovane: anche se l'esonero è un trauma, Tudor è in continuità e in qualche modo coerente. Se tu vai a prendere Conte, vuol dire che pensi a una rifondazione di altro tipo. Certo, Antonio dà certezze: è efficacissimo ovunque vada", ha concluso.