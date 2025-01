Champions League, alle 12:00 i sorteggi dei playoff: tutte le informazioni

Con la brutta sconfitta contro il Benfica è terminata la prima fase della nuova Champions League della Juve. I bianconeri hanno terminato 20esimi in classifica e saranno ora costretti ad affrontare i Playoff.

Juve, tutte le informazioni sui sorteggi di Champions League

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha comunicato una serie di informazioni utili sul sorteggio: "La Juventus si prepara al sorteggio dei playoff di UEFA Champions League, previsto per venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 12:00 presso la sede UEFA di Nyon, Svizzera. I bianconeri, classificatisi al 20º posto nella fase a campionato, affronteranno una delle squadre classificate al 13º o 14º posto, ovvero Milan o PSV Eindhoven. Le gare di andata dei playoff si disputeranno l'11 o il 12 febbraio, con le partite di ritorno programmate per il 18 o il 19 febbraio 2025. Le squadre non teste di serie, tra cui la Juventus, giocheranno la gara di andata in casa. In caso di approdo agli ottavi, la Juventus sarebbe attesa da una fra Arsenal e Inter. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), Sky Sport e Amazon Prime Video. Sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW TV e sul canale YouTube ufficiale della UEFA".