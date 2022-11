Beffa PSG, Galtier: “Battendo la Juve non pensavamo di arrivare secondi”

Brutta beffa per il PSG, che nonostante la vittoria contro la Juve è comunque arrivato secondo nel girone di Champions League

redazionejuvenews

Ieri sera la Juve ha perso contro il PSG, ma se da una parte i bianconeri possono almeno gioire per il terzo posto in classifica, dall'altra la squadra francese ha subito una beffa bella e buona. Messi, Mbappe e compagni, infatti hanno chiuso il girone da secondi in classifica. PSG e Benfica hanno entrambe 14 punti, ma a causa del 1-6 rifilato dai portoghesi al Maccabi Haifa, il Benfica è primo nel girone per via dei gol segnati fuori casa.

Al termine della partita l'allenatore del PSG Galtier ha ammesso: "C'era questa eventualità, non so se sia mai successo prima di perdere il primo posto sul numero di gol segnati fuori casa... Al 90' eravamo primi, al 92' ci siamo trovati secondi. Non posso far altro che fare i complimenti al Benfica: la scorsa settimana abbiamo smesso di giocare al 90', c'è un lavoro da fare. Abbiamo concesso troppi gol agli avversari, ne avessimo concesso uno in meno saremmo primi. Dovremo prepararci bene e migliorare quel che è mancato finora".

"Non pensavamo di arrivare secondi, soprattutto vincendo con la Juventus. Però ci sono dei dettagli da migliorare e su quelli ci concentreremo. Seguivamo minuto per minuto quel che accadeva ad Haifa. Dal 59' lo staff mi informava costantemente, ho fatto anche dei cambi appositamente. A due-tre minuti dalla fine non mi aspettavo questo finale, i giocatori sapevano di essere primi, sul 5-1 non pensavo che andassero ancora oltre", ha concluso Galtier.