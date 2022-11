Juve, Bonucci dopo la sconfitta: “Non siamo felici ma guardiamo i lati positivi”

Al termine del match di Champions League tra Juve e PSG, Bonucci, Locatelli e Alex Sandro sono intervenuti ai microfoni di Jtv

redazionejuvenews

Termina con una sconfitta il percorso nella Champions League 2022/23 della Juve, battuta ieri 1-2 dal PSG. La squadra di Allegri non ha però sfigurato, mettendo in campo una prestazione tutto sommato positiva e centrando il terzo posto in classifica che vale l'accesso all'Europa League.

Al termine della partita Leonardo Bonucci ha detto: "Uscire con una sconfitta non ci rende felici, abbiamo avuto però delle buone dimostrazioni da parte di tutti e poi c’è stato rientro di Chiesa, che abbiamo visto alla grande. Insomma, vediamo un lato positivo, come per esempio l’atteggiamento della squadra. Miretti e Fagioli? Tutti sono importanti, dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi: uno ci è sfuggito, adesso pensiamo alla partita importante di domenica".

Poi è stato il turno di Manuel Locatelli: "Abbiamo fatto una bella gara, loro hanno grandissimi giocatori e ci hanno puniti alla prima occasione. Ci dispiace salutare la Champions, ma vogliamo prendere l’Europa League come un trofeo da vincere; adesso pensiamo all’Inter, sarà una grande partita, e saranno importanti gli episodi". Chiosa finale per Alex Sandro: "Abbiamo fatto una gara di qualità, anche se non ci ha portati alla vittoria. Sappiamo che dobbiamo migliorare ancora, perché le gare vanno vinte; non basta giocare bene, ma bisogna sfruttare le opportunità".