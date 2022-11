Juventus-PSG, i TOP e FLOP: Locatelli il migliore, Rabiot non incide

Tra i TOP figura certo Manuel Locatelli , MVP della gara. L'ex Sassuolo ha disputato un ottimo match, completo sotto ogni aspetto. Bene anche Bonucci , autore del gol, e non solo, considerando che in fase difensiva, l'ex Bari , non ha sofferto granché.

Tra i FLOP c'è invece Kostic, partita senza acuti e con tantissimi errori per l'ex Eintracht, idem per Rabiot, che non è riuscito a sfoderare una buona prestazione contro la sua ex squadra.