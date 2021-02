Tutti i duelli di Hellas Verona-Juventus

redazionejuvenews

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus, ha pubblicato un articolo in cui elenca tutti i duelli più belli ed importanti tra Hellas Verona e bianconeri nel corso degli anni. Di seguito li riportiamo tutti.

KHEDIRA VS CACERES

"Khedira contro Caceres, uno contro l'altro per prendere posizione. Siamo nel 2017-18, in un Verona-Juventus dove Sami vince 3-1 e Martin firma la rete del momentaneo 1-1 con una conclusione da fuori area. Oltre che rivali, i due sono stati compagni di squadra in due momenti diversi: nel 2015-16 e nei primi 6 mesi del 2019, quando il difensore uruguaiano è tornato a Torino prima dell'ultimo approdo a Firenze.

BONUCCI VS TONI

Un altro esempio di confronto tra ex che hanno trascorso alcuni momenti nella Juventus. Luca Toni in bianconero si fa ricordare anche per avere segnato il primo gol allo Stadium nella sera dell'inaugurazione, l'8 settembre 2011. Leonardo Bonucci lo saluta in quella che è la sua ultima gara in carriera, l'8 maggio 2016, nella quale il centravanti campione del mondo del 2006 chiude con il suo gol numero 157 in Serie A trasformando un calcio di rigore.

ZAMBROTTA VS CAMORANESI

Un Verona-Juventus dove avere affrontato grandi avversari ha contribuito a costruire la squadra bianconera del futuro è quello del 2001-02. La partita termina 2-2 e uno dei duelli più interessanti si ha sulla fascia, con Camoranesi quanto mai ispirato e Zambrotta impegnato a contenerne le iniziative. Mauro German va in gol, servito da un altro che arriverà a Torino successivamente, Adrian Mutu, a regalare talento in abbondanza.

DE AGOSTINI VS CANIGGIA

Uno dei Verona-Juventus vissuto da ex per De Agostini. In Veneto Gigi c'è rimasto una sola stagione, una fase di passaggio tra l'Udinese e l'esperienza di 5 anni con la Signora. Insieme ad Antonio Cabrini, qui si trova a fronteggiare Claudio Caniggia, che arriva in Italia proprio al Verona e ci resta un solo campionato, scrivendo pagine più importanti nell'Atalanta e nella Roma. I due si ritroveranno avversari nella semifinale del Mondiale 1990, quando l'argentino firmerà una rete pesantissima a danno degli azzurri.

ROSSI VS ODDI

Il primo Verona-Juventus di Paolo Rossi giocato da campione del mondo, titolo guadagnato due mesi e mezzo prima. A contrastarlo duramente c'è Emidio Oddi, al suo ultimo anno in gialloblù prima di passare alla Roma. Una domenica contrassegnata interamente dalla presenza di marcatori che hanno militato in entrambi i club. Apre Piero Fanna, prima juventino e poi veronese. Prosegue Roberto Tricella, che invece farà il percorso inverso successivamente. Infine, chiude proprio Pablito, che a Verona chiuderà la sua carriera nel 1986-87".