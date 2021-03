Champions League: il sorteggio dei quarti di finale

Le partite che si disputeranno nei prossimi turni della Coppa

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, con i bianconeri che hanno abbandonato la competizione agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. I bianconeri sono stati eliminati la scorsa stagione dal Lione, mentre quest'anno sono stati costretti ad uscire dopo la doppia sfida contro la squadra di Sergio Conceicao: all'andata al Do Dragao i bianconeri hanno perso per 2-1, riuscendo poi al ritorno a finire i 90 minuti sullo stesso punteggio, e venendo eliminati dopo i supplementari, con la regola dei gol in trasferta che ha favorito i lusitani dopo il 3-2 finale.