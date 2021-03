Rummenigge: “CR7 è stato un buon acquisto, ma da solo non può fare la differenza in Champions”

Il CEO del Bayern Monaco ha parlato

TORINO - Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi tra cui la stagione della Juventus: "Juve fuori con il Porto? Sono sorpreso. Ho visto la gara, è successo quello che a volte succede: gli altri fanno gol e ti uccidono. Ronaldo? Con il Porto non è stata la sua giornata migliore, lo sa pure lui. Succede. Ma generalmente è un investimento buono, ha reso ancor più famoso il marchio Juve. E poi ha fatto tanti, tanti gol. Tre pure domenica, no? Un giocatore è importante, ma da solo non può fare la differenza in Champions. Brozovic al Bayern? Non abbiamo mai avuto contatti, sinceramente. Il mercato sarà molto complicato per tutti quest’anno. L’anno scorso il mercato era già un po’ alla frutta, quest’anno è ancora sotto. Cosa c’è dopo la frutta?... I prezzi dei cartellini sono scesi del 50 per cento, ma gli agenti hanno fatto sì che i giocatori bravi abbiano mantenuto il loro guadagno a livello vecchio. Sento che tutti in Europa cercano di diminuire il costo dei salari. E ogni club - grandi, medi e piccoli - ha i suoi guai".