Fagioli e Rovella: il futuro della Juventus parte da loro

La Juventus dei giovani parte dai due Nicolò.

Per la Juventus la stagione 2020-21 è quella della svolta. Nonostante l'andamento poco soddisfacente in campionato e l'uscita prematura in Champions League contro il Porto, in casa Juve si respira aria fresca. Da giugno c'è una nuova filosofia, dove il progetto juventino tiene tanto ai giovani e in particolare quelli italiani. Il vecchio ciclo, quello della BBC (Buffon, Bonucci e Chiellini) sta per terminare, vista anche la loro età. E quindi è importante pensare a nuovi pilastri juventini, per rinnovare il ciclo e continuare a dare fiducia ai tifosi. Per questo motivo tra i nomi di punta si pensa ai giovani Under 23 Fagioli e Rovella. Mentre il primo ha già avuto il privilegio di debuttare in prima squadra, il secondo è stato preso a gennaio dal Genova.