Porto, frecciata alla Juve: “Aspettiamo il sorteggio e voi?”

Il post della squadra portoghese in vista dei sorteggi

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, che nelle due sfide degli ottavi di finale giocate contro i bianconeri sono riusciti a conquistare la qualificazione ai quarti di finale. La partita di andata ha visto infatti i lusitani vincere per 2-1 al Do Dragao, con quella di ritorno disputata all'Allianz Stadium di Torino che ha visto i bianconeri imporsi per 3-2 dopo che la partita era finita sul 2-1 nei tempi regolamentari, con la squadra di Andrea Pirlo che è stata eliminata per la regola dei gol in trasferta.