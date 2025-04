Cesari su Yildiz: “Probabili tre giornate di squalifica”

Graziano Cesari, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'espulsione di Yildiz contro il Monza.

Graziano Cesari, ex arbitro ed ora opinionista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Pressing, su Canale 5: “L’Inter ha protestato, Inzaghi platealmente. C’è questo cross in area, un pallone rimesso in mezzo da Arnautovic e la caduta di Bisseck. Inzaghi dice a Fabbri: ‘Tutto bene, così come pensavo’. Sono parole forti. Il giocatore della Roma non può intervenire sul pallone, l’arbitro è in posizione per vedere e decidere, a 9-10 metri massimo. Si vede che Fabbri è indeciso, allarga le braccia senza fare assolutamente niente. Ma il fallo è da punire o no? Una seconda immagine fa vedere che Ndicka dimentica il pallone con l’obiettivo di fermare l’avversario. Questo di sicuro è un episodio da VAR e Di Bello sarà colui che ci rappresenterà ai prossimi Mondiali, ha un compito importante! L’abbraccio è con entrambe le mani, rigore”.

Su Yildiz

"Sul tabellone dello stadio e sullo schermo della revisione VAR è apparsa la scritta 'condotta violenta' per l'episodio. E questo significa che, da regolamento, sono tre giornate di squalifica!".