Juve, follia Yildiz: serio rischio due giornate di stop

Una gomitata a fine primo tempo, una follia a cui Kenan Yildiz non ci aveva abituato: cosa rischia il numero 10 della Juve

Una gomitata a fine primo tempo, una follia a cui Kenan Yildiz non ci aveva abituato. Rosso diretto e lacrime dentro lo spogliatoio. L’attaccante turco ha lasciato in 10 uomini i suoi compagni di squadra per 45 minuti contro il Monza, ma soprattutto ora rischia una squalifica di due giornate per comportamento antisportivo. Soltanto il Giudice Sportivo potrà confermarlo, ma il numero 10 rischia di essere out nelle importantissime partite contro Bologna e Lazio che potrebbero decidere la stagione della Vecchia Signora.

Juve, le parole di Tudor sul rosso a Yildiz

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro i biancorossi Igor Tudor ha spiegato: "Era sotto l'asciugamano nell'intervallo. È troppo buono, ci tiene tanto. È innamorato del calcio, è puro. Quel gesto lo ha capito. Ho visto il video, è stato strattonato, lui voleva liberarsi, non è stata una cattiveria ma una via di mezzo che ha pagato. La sua bontà è una cosa importante, non ha mai fatto queste cose ma gli farà scuola. Siamo penalizzati su questo: ci sono Gatti e Koop infortunati, sono pezzi importanti. Ci prepareremo con 11+5 che sono sicuramente forti".