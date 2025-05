Ceravolo: “Vi racconto di quando scoprii Tudor”

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Igor Tudor.

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a JuveZone: “Andai a vedere una partita di Coppa Uefa tra Malmo e Hajduk Spalato perché dovevo visionare un calciatore svedese di nome Andersson, ma rimasi colpito da questo Igor Tudor di 18 anni che giocava con disinvoltura e fisico a sinistra nella difesa a tre e scelsi lui. E convinsi la società a prenderlo, mi fa piacere che sia riuscito ad affermarsi anche come allenatore oltre che come calciatore”.

Su Tudor

"Ha già dimostrato di essere un buon allenatore, ha fatto bene a Verona, all'Udinese e al Marsiglia. Ne parlano tutti bene. Ha già dimostrato a livello di personalità, è un allenatore carismatico e ha tutto per affermarsi a livelli importanti. Secondo me può restare ad alti livelli per molto tempo. Sono i risultati che determinano le scelte, ma Giuntoli ha un contratto lungo con la Juventus e credo che andranno avanti insieme".