Ceravolo: “La Juve sembra una squadra ringiovanita”

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di ieri.

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “La Juve ha fatto una buona partita ed ha messo in mostra giovani importanti, una squadra ringiovanita e piena di motivazioni. È presto per tirare le somme, ma i segnali lanciati dalla squadra sono sicuramente positivi. Chi si conferma un profilo di grande spessore è Cambiaso, ha gamba, ieri sera era ovunque ed ha coronato la prestazione con un bellissimo gol. Per me andrebbe chiuso dopo 15 giorni dall’inizio del ritiro perchè per gli allenatori è complicato lavorare in certe condizioni, basti pensare a Gasperini che nell’Atalanta si ritrova con Koopmeiners e Lookman con il muso lungo e che addirittura decidono di non allenarsi, per non parlare del fatto che nella prima giornata affronti una squadra e magari nella seconda, la stessa squadra è completamente rivoluzionata”.