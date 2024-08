Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento dei piemontesi dopo la vittoria con il Como: “Dopo l’esordio vincente di ieri sera contro il Como, lunedì 19 agosto 2024, la Juventus si è ritrovata già questa mattina al Training Center per iniziare a focalizzare l’attenzione sul prossimo appuntamento, quello di lunedì 26 sul campo dell’Hellas Verona, alle ore 20:45. Scarico, come sempre, per chi ha giocato ieri, il resto del gruppo, invece, si è concentrato sul lavoro in campo. La squadra si ritroverà nella mattinata di giovedì per continuare la preparazione in vista della seconda giornata di campionato”.