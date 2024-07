Celsi: “Juve, l’avvio di stagione non sarà facile. Il calendario…”

Roberto Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calendario dei bianconeri.

Roberto Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Ieri ho seguito il sorteggio del calendario della Juventus e pronti via presenterà un paio di scontri diretti importanti. La Juve ha ufficializzato quelli che saranno gli impegni estivi e dovrà affrontare quattro amichevoli con differenti difficoltà l’una dall’altra. Si partirà dalla partita con il Norimberga, una squadra di media qualità, poi due impegni più semplici contro Brest e Next Gen in modo da modulare il lavoro a seconda delle necessità, e infine la quarta amichevole contro l’Atletico Madrid, che farà da prova generale prima dell’inizio del campionato”.