Conte: “Affrontare Inter o Juve evoca sempre grandi ricordi”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato della lotta scudetto

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha detto: “Affrontare squadre come Inter, Milan e Juve evoca sempre grandi ricordi e grandi partite. Sono top club. Sono partite di alto livello che creano interesse, la giusta adrenalina in ognuno di noi e voglia di confrontarsi. Noi vogliamo confrontarci con la prima della classe, ci sentiamo curiosi di capire dove siamo, sapendo che sarà una gara complicata perché sfidiamo una squadra molto forte”.

Juve, le parole di Conte sulla lotta scudetto

Sulla lotta scudetto ha poi aggiunto: “A 12 giornate dalla fine siamo un punto dietro l’Inter, poi c’è l’Atalanta. Dobbiamo fare grande attenzione perché la classifica sta diventando corta. La pressione ce la siamo guadagnata e meritata, deve essere positiva. Voglio che i miei ragazzi vadano a giocarsela con questa mentalità, senza paura”. E la Juve? I bianconeri sono al momento al quarto posto in classifica ma per quanto visto fin qui difficilmente riuscirà a combattere per la vittoria del campionato. La squadra di Motta non convince dal punto del vista del gioco e neanche sotto quello dei risultati. Al contrario i bianconeri dovranno stare attenti alle inseguitrici, con Lazio, Fiorentina e Bologna a pochi punti di distanza dalla Vecchia Signora. Nel frattempo la Juve pensa a un’offerta pesantissima: 80 milioni di euro per… <<<