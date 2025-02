Causio: “Juve-PSV? C’è solo un risultato per i bianconeri”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il PSV.

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “La paura non deve esserci quando si va in campo, ci deve essere solo il rispetto per l’avversario ma mai la paura. Questa era la nostra mentalità, perchè devi giocare e basta, le parole le porta via il vento e credo che quel rettangolo di gioco dia sempre la risposta migliore. Questa sera si deve solo vincere. Sulla mia schedina c’è solo un 1, anche se è vero: manca la continuità in questa Juventus. I tanti cambi obbligati dagli infortuni e anche i conseguenti nuovi arrivi, non hanno agevolato la maturazione del gruppo. Ci sono tanti giocatori nuovi, ecco perchè si deve dare tempo che l’amalgama arrivi, non la puoi comprare da nessuna parte. Ci sono tutte le possibilità che Thiago Motta possa costruire un blocco di squadra capace di dare le giuste soddisfazioni a tutti noi”.

Sulla gara

"Deve trovare l'assetto preciso in mezzo al campo, perchè è da li che parte tutta la linfa della squadra. Ti consente di giocare, soprattutto in casa quando si dice che le squadre si chiudono: è normale! Anche quando giocavo io si mettevano 10 in difesa, ma devi trovare il momento giusto e la persona giusta per sbloccare la partita. Io nell'1 contro 1 creavo la superiorità numerica, crossavo e Roberto metteva dentro la palla. Quest anno in casa la Juve non può non mettere Conceicao che quando ci sono le squadre chiuse va sul fondo e crossa, visto che ora hai anche Muani adesso, hai Vlahovic che deve giocare, in casa soprattutto dovrebbero giocare insieme. Il francese può giocare anche a sinistra, così come faceva a Parigi. Io allo Stadium giocherei con quattro punte".