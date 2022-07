Cassano: “La Juve non dovrebbe puntare su Zaniolo, non fa la differenza”

L'ex calciatore ha parlato dei movimenti di mercato della Juventus e delle altre squadre del Campionato Italiano, commentando le voci sui bianconeri

redazionejuvenews

La giornata di ieri ha segnato l'inizio ufficiale del calciomercato, e la prossima settimana dovrebbe essere quella dei primi annunci in casa Juventus. La squadra bianconera infatti dovrebbe dare l'ufficialità degli arrivi di Paul Pogba e di Agnel DiMaria, entrambi svincolati e per i quali la Juventus pagherà solamente l'ingaggio. Due trattative differenti, che hanno visto diversi approcci da parte della società: il francese è stato corteggiato a lungo ed ha risposto alla chiamata della Vecchia Signora, respingendo le sirene del PSG. L'argentino invece, svincolato proprio dalla squadra francese, è stata un'opportunità colta al volo dalla dirigenza, che ha lavorato molto per portarlo a Torino.

Ora i bianconeri continueranno a lavorare su nuovi innesti, e se è quasi chiusa per Cambiaso, che arriverà dal Genoa, la prossima settimana sarà anche quella dell'offerta per Zaniolo, altro obiettivo bianconero. Proprio di questo interesse ha parlato l'ex calciatore Antonio Cassano alla BoboTV: "Zaniolo è forte? Ma cosa vuol dire essere forte? Secondo me non fa la differenza, non fa qualità, non mi piace. Perchè la Juve dovrebbe puntare su di lui?Alla sua età ce ne sono di più forti. La qualità è saper giocare la palla, ma la qualità raffinata non ce l’ha. Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a spendere per lui 50 milioni. Di Maria è un’altra roba".

Cassano ha anche commentato il ritorno di Lukaku all'inter: "Torna all'Inter in un campionato che sappiamo essere farlocco, e farà la differenza. Da noi fanno bene e segnano tutti. Quando vai in Inghilterra, i difensori forti fisicamente ti mettono i piedi in testa. Se non hai qualità in Inghilterra fai tantissima fatica. In Italia è diverso: questa è la realtà dei fatti. In Italia sposta gli equilibri, è fuori discussione, non avrà problemi con il gioco di Inzaghi".