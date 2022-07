Mercato Juve / Dopo Morata, ora in Inghilterra gira un’altra voce clamorosa

L'idea della Juventus - dopo aver salutato Dybala , Bernardeschi e (per ora) anche Alvaro Morata - sarebbe quella di piazzare in uscita pure Moise Kean . E intanto tratta Nicolò Zaniolo (opzione anche per la mezzala oltre che per gli esterni d'attacco), Filip Kostic e, sullo sfondo, continua a monitorare Domenico Berardi . Ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.

Una potrebbe essere l'ennesimo ritorno di fiamma per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo non è stato riscattato dai bianconeri e ha fatto ritorno all'Atletico Madrid. Morata però è un pupillo di Allegri, che sarebbe felicissimo di averlo di nuovo in rosa anche per la prossima stagione. Per questo, stando a quanto riferito da varie fonti tra cui La Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe fare un nuovo tentativo con l'Atletico a fine mercato. Morata non sarebbe nei piani di Simeone e per ora non avrebbe attratto nuove offerte. Se la situazione rimarrà questa, allora Madama potrebbe davvero tornare alla carica nel prossimo futuro. Ma la vera bomba di calciomercato delle ultimissime ore sta rimbalzando direttamente dall'Inghilterra e riguarda un altro grande attaccante internazionale <<<