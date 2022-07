Calciomercato Juventus: de Ligt, tutto deciso. Il colpo di scena è in attacco!

"La strategia della Juve è chiara: capitalizzare al massimo la cessione di Matthijs de Ligt per poi scatenarsi sul mercato", si legge su Alfredopedulla.com. Insomma, la Juventus non avrebbe nessuna intenzione di arrivare al muro contro muro con de Ligt e avrebbe serenamente aperto alla sua cessione, a patto ovviamente che arrivi un'offerta congrua. Sempre Pedullà spiega quale potrebbe essere questa offerta: "La Juve accetterebbe una proposta anche da 80 milioni più bonus per arrivare almeno a 90 e poi penserebbe al nuovo difensore centrale". La cessione di de Ligt poi aprirebbe le strade ad un mercato in entrata ancora più ricco. "In ogni caso con quei soldi potrebbe chiudere altre operazioni sul mercato, ben oltre Pogba e Di Maria", sottolinea il giornalista. Che poi parla dei possibili grandi colpi in entrata, con una sorpresa particolare per l'attacco <<<