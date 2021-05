Cassano: “La Juve ha perso tre anni”. Vieri: “Allegri una scelta sicura”

Le parole dei due ex attaccanti

Cassano: "Agnelli ha fatto capire a tutti quanti di voler creare una Juve europea facendo giocare a calcio. Ha preso Sarri, ha fatto benino ma l’ha mandato via dopo un anno. Ha preso Pirlo con l’idea di giocare e lo mandi via? Così poi ha ripreso Allegri. Significa che ha perso tre anni. Con Allegri che arriva con 4 anni di contratto vuol dire che gli avranno conferito grandi poteri, quindi occhio che non si vada di male in peggio. Allegri è sì una sicurezza, ma ci vogliono giocatori e vittorie".

Vieri: "Allegri ha fatto due finali di Champions giocando il suo calcio che può piacere o meno. Le ha giocate contro due squadre che non si potevano battere. Quest’anno la Juventusnon ha fatto bene, è arrivata quarto non si sa come perché il Napoli aveva il destino nelle sue mani e ha vinto due coppe, ma senza mai convincere. Hanno scelto Allegri per andare sul sicuro e sicuramente hanno avuto un ripensamento su un tipo di calcio che volevano proporre con Sarri prima e Pirlo poi. A Torino sanno come lavora Max e gli faranno una super squadra. Hanno preso, o almeno credo, Donnarumma un portiere giovane e fortissimo che può fare 15 anni ad altissimo livello. E penso che compreranno altri giocatori di livello".