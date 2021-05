Evra, messaggio ai gufi: “La Vecchia Signora non molla mai. Marotta? L’Inter non è la Juve”

Il post dell'ex terzino bianconero

"Questa è una piccola cacca per tutti quelli che hanno gufato la Juve. Ma Perchè? Vi rendete conto di svegliarvi la mattina e il vostro mestiere è quello di gufare la Juve, la Vecchia Signora? Uno ha fatto la sua storia. Solo gufare che la Juve non faccia la Champions e alla fine la Vecchia Signora non molla mai. Ma questo è anche un messaggio per tutti gli juventini. E' normale che la gente rosichi e gufi. Dieci scudetti di fila (in realtà nove ndr.), vi rendete conto di quanto hanno sofferto queste persone? Quindi dobbiamo capire un po' la loro arrabbiatura. Però voi dovete capire che non c'è nulla di scontato. Quando parlo con Andrea (Agnelli ndr.) il suo obiettivo è quello di vincere lo scudetto e lo ha fatto dieci volte di fila. Dobbiamo avere rispetto, godere per quando vinciamo il campionato e rispettare allenatori e giocatori che lavorano e sudano per questa maglia. Ora avete fatto arrabbiare la Vecchia Signora e non vedo l'ora che venga l'anno prossimo.

Volevo salutare Andrea (Pirlo ndr.) grazie per tutto, hai fatto un grande lavoro e non era facile, ma alla fine hai centrato l'obiettivo Champions, quindi per la tua esperienza di allenatore devi essere orgoglioso. Però alla Juve, quando non vince, ma anche quando vince il campionato, rischi. Avevo già detto in un video chi doveva tornare, ma anche Marotta...vuoi che ti chiamo? Torna a casa, all'Inter non ci sono soldi, non c'è nulla. Uno scudetto e tutti vanno via, Conte, i giocatori...non è la Juve, tutti vanno via. Non c'è regolarità. Quindi ragazzi, vi voglio bene, anche a chi gufa, ma la Vecchia Signora non molla mai".