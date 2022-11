Cassano: “Allegri deve fare un passo indietro, è vergognoso”

L'ex giocatore ha parlato della Juventus e della partita in programma domani sera tra la squadra bianconera e l'inter valevole per la tredicesima di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro l'inter nella partita valevole per la tredicesima giornata di Serie A. L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della partita intervenuto alla BoboTV in onda su Twitch: "L'ho detto anche l'altra volta, io sono convinto che se le due squadre pareggiano sono fuori entrambe dalla corsa Scudetto".

"La Juventus poi sta già a meno dieci, ed ovviamente dipenderà dal ritmo che terrà il Napoli, ma se dovesse fare risultato a Bergamo e una tra Inter e Juve perde va fuori dalla corsa vista la distanza di punti che si andrebbe a creare. Io penso che ne uscirà vincitrice l'inter: la Juve non mi dà nulla, anche se dovesse vincere non la rivedo ributtarsi nella volata per il titolo".

Cassano è ha poi concluso parlando della Champions League, e dell'eliminazione della Juventus dalla competizione, con i bianconeri che hanno chiuso il girone con una sola vittoria in sei partite disputate, che gli varrà comunque la prossima Europa League: "Il Benfica ha un allenatore, Schmidt, la Juve no. Ha uno che urla, sembra Zelig, e nessuno lo ascolta. Continuo a sentire anche gli alibi degli infortuni, è una roba vergognosa. Io penso che se Allegri ha le capacità e può essere umile, fa un passo indietro. Perché gestire i campioni è facile, ma devi fare l'allenatore". Ma parlando di mercato, Paredes non convince: si valutano 5 alternative<<<