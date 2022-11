Juve, Pogba deve rioperarsi? Arriva l’annuncio ufficiale | News

Non lo abbiamo ancora visto nemmeno un minuto in una gara ufficiale Paul Pogba. Arrivato a parametro zero dallo United per rinforzare il centrocampo della Juventus, per ora ha seguito i compagni solamente dalla tribuna. Il suo ritorno è stato differito anche per colpa di scelte poco felici da parte del suo staff. Prima la terapia conservativa (fallimentare) poi l'operazione, che pare non aver ancora risolto i problemi al ginocchio. Ma quando tornerà veramente a disposizione il Polpo?