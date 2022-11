Calciomercato Juventus / Incontro alla Continassa, si è parlato di 3 giocatori

1 di 2 Vertice di mercato in casa Juve

Pochi giorni fa c'è stato un vertice di mercato alla Continassa fra Frank Trimboli, noto agente e intermediario e la dirigenza della Juventus. E' stato lui l'artefice maggiore del passaggio di Bremer in bianconero questa estate. Come rivela calciomercato.it, ci sarebbe stato un colloquio molto articolato con Tognozzi, braccio destro di Cherubini. In particolare tre gli argomenti toccati nel discorso<<<