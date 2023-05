Intervenuto nel corso della BoboTv Antonio Cassano è tornato a parlare dei bianconeri: "Molto probabilmente salterà Allegri, devono farlo saltare, la Juve non può giocare così di merda. Italiano lo prenderei in considerazione per quella panchina. La Juve ha la squadra più forte di tutte assieme all’Inter e non può fare queste figure qui.