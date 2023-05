Impallomeni: ” Allegri mai autocritico, Juve svuotata tecnicamente”

L'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni , nel corso della trasmissione TMW Radio, ha disaminato l'ultima giornata di Serie A. Non poteva mancare una domanda sul posticipo e match clou dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan . Sulla prestazione della squadra bianconera, Impallomeni è stato molto critico. In particolare, il giornalista ha attribuito responsabilità importanti all'allenatore Massimiliano Allegri . Ecco cosa ha detto: "Avete mai sentito dire quest'anno da Allegri che ha sbagliato qualcosa? No. C'è stata una tempesta quest'anno, ma dal punto di vista tecnico la Juve è in disarmo. E' una squadra svuotata tecnicamente ma non ho mai sentito un'autocritica da parte sua. E' un aspetto che fa anche parte del suo carattere. Ha comunque ques'anno delle attenuanti".

Impallomeni sul Milan

La vittoria sulla Juventus ha permesso al Milan di conquistare la qualificazione matematica in Champions League. Situazione che si è resa possibile grazie alla penalizzazione subita dalla compagine bianconera dopo la sentenza sul caso plusvalenze. L'allenatore Stefano Pioli ha recentemente elogiato la stagione della Juve in campionato, ma non disdegnato quella della sua squadra. Nonostante questo, ha predicato anche un miglioramento per il prossimo anno. Sull'argomento, Impallomeni ha risposto così: "venti punti dalla vetta, tre derby su quarto persi malamente, eliminato dalla Coppa Italia subito. Campionato malino, ottima Champions, però prospettiva positiva. No al disfattismo, per me Pioli rimane centrale. E ha ragione il tecnico quando dice che questo anno deve servire da esperienza".