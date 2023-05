Guardalà: “Allegri rimarrà alla Juventus nella prossima stagione”

Su Sky Sport, il giornalista Giovanni Guardalà ha analizzato approfonditamente la situazione sulla panchina bianconera. A una giornata dal termine della stagione, il futuro di Allegri è ancora difficile da decifrare. Ecco cosa ha detto il giornalista sull'allenatore della Juventus : "È un interrogativo un po' complesso. Ci sono due correnti di pensiero: c'è chi dice va cambiato perché la squadra gioca male e non lo segue. E c'è chi dice: 'no Allegri ha gestito una situazione complicatissima, ha lanciato e valorizzato diversi giovani ed è giusto continuare con lui'. Certamente Allegri ha ancora due anni di contratto, quindi anche in una situazione del genere ed è un contratto particolarmente oneroso. Non è facile prendere delle decisioni".

Alibi e colpe di Allegri

Guardalà ha aggiunto: "Allegri è stato chiaro. Ha detto che non si muove. Quindi mi sembra evidente qual è il suo pensiero. Però poi ci sono i numeri. Ed è vero quello che dice Allegri sulla situazione complicata da gestire. Però quella situazione ha avuto inizio a gennaio. I numeri delle ultime due stagioni alla Juventus fanno vedere un netto calo di rendimento della gestione di Allegri dal Milan in avanti. Lui stesso dice che sono stati fatti dei miglioramenti rispetto all'anno scorso. In realtà guardano proprio i numeri in maniera asettica sono più o meno i punti dell'anno scorso. Perché la Juventus l'anno scorso ha chiuso a 70. Quest'anno sono 69 e manca una partita. I gol fatti e subito sono gli stessi e sono ben 17 le sconfitte in stagione. L'anno scorso è arrivato agli ottavi di Champions e quest'anno è stata eliminata ai gironi. L'anno scorso è arrivata in finale di Coppa Italia e quest'anno è stata eliminata in semifinale. Quindi dal punto di vista dei numeri i miglioramenti non ci sono stati. Ci sono sicuramente degli alibi da gennaio in poi".