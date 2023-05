Calciomercato Juve | Addio Vlahovic? Si valuta un colpo incredibile

1 di 2

News Juve, i piani per il futuro

Comunque vada a finire la stagione della Juventus, sul campo e non solo, la società bianconera ha già tracciato la strada per il futuro. Rimane da scoprire soltanto quanto sarà in salita, ma la meta è chiara: riuscire a dar vita a un nuovo ciclo, forse con Allegri o forse no. L’importante è che i bianconeri tornino a vincere in Italia per poi, magari, riuscire a trionfare anche in Europa. Ma chi saranno i protagonisti di questo nuovo ciclo?

Difficile dirlo con certezza, almeno per alcuni dei calciatori oggi in rosa. Non mancheranno addii importanti: la Juventus è pronta a salutare calciatori protagonisti nell’ultimo decennio, ma arrivati ormai alla fine del percorso in bianconero. Altri invece, soprattutto tra i big, dovranno ancora scrivere il proprio futuro. Dipenderà dalle ambizioni e dalle possibilità, proprie e del club, ma anche dalle possibili offerte che arriveranno. E, in questo senso, attenzione a un calciatore in particolare.

Nonostante una stagione non esattamente esaltante, piace ancora a diverse squadre Dusan Vlahovic. L’attaccante non è considerato incedibile dalla Juventus, che a fronte della giusta offerta potrebbe anche scegliere di avallare la cessione del serbo. E, allora, attenzione alle ultime novità in arrivo: una proposta da brividi potrebbe arrivare alla Continassa<<<