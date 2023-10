Carnevali: “Berardi alla Juve? Il mercato è troppo lungo…”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha detto la sua sulla trattativa per Berardi alla Juventus.

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha detto la sua sulla trattativa di Berardialla Juve. Ecco le sue parole a TMW: "La filosofia del Sassuolo e della nostra proprietà, la famiglia Squinzi, è di gestire una società di calcio come un'azienda vera e propria. Ci vuole sempre equilibrio economico, finanziario e sportivo. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci di anno in anno, però abbiamo uno stadio di proprietà e un centro sportivo di primo livello. Una bella soddisfazione per una città piccola e realizzati con introiti privati.

Siamo un club che applica i prezzi più bassi per i biglietti e dunque dobbiamo percorrere altre strade per sostenerci. Investire sui giovani che poi ambiscono ai grandi club. Il nostro lavoro è complicato, difficile, perché ogni anno non è che possono uscire dei campioni. Però i nostri bilanci sono tutti positivi. A proposito di infrastrutture: quello della Fiorentina è una cosa straordinaria, fatta con fondi privati. Ci vuole una mano dal punto di vista burocratico per costruirne altre.

Per essere sostenibili bisogna essere stabili. Ora in A ci sono 7 squadre che lottano per il massimo e tutte il resto per evitare la B. Pensare ad una riforma non sarebbe una cattiva idea. Se Berardi poteva andare alla Juve? Il calciomercato dura troppo a lungo e dovrebbe terminare prima dell'inizio del campionato perché alcuni giocatori poi hanno nella testa l'idea di cambiare squadra".

