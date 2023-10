Calciomercato, Berardi e fratelli: i nomi caldi per la Juventus a gennaio

Domenico Berardi e non solo: la Juve starebbe sondando diversi profili per il suo attacco. Tre i nomi caldi per il calciomercato invernale

Domenico Berardi obiettivo caldo della Juventus per gennaio? Si, ma non l'unico. Il direttore sportivo e i suoi collaboratori starebbero lavorando pedissequamente per presentarsi al calciomercato con una lista di alternative all'altezza del club. L'attaccante del Sassuolo sarebbe probabilmente il profilo ideale ma affiancato, secondo Sportmediaset, già da due alternative.

In primo luogo, la Juventus starebbe studiando la situazione legata a Heorhij Sudakov, fantasista in forza allo Shakthar Donetsk. Il calciatore ucraino, al pari di Berardi, sarebbe un profilo comunque oneroso per le casse bianconere. L'alternativa più low cost, almeno a livello di costo del cartellino, sarebbe il ritorno di Federico Bernardeschi. Il Toronto potrebbe aprire al prestito per sei mesi dell'esterno, accordandosi per il pagamento dell'ingaggio.

