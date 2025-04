Caressa: “Se la Juventus non va in Champions è un fallimento”

Fabio Caressa ha parlato della stagione della Juve: per il giornalista, solo la qualificazione Champions eviterebbe il fallimento sportivo

Tramite il suo canale su YouTube, Fabio Caressa ha parlato della stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Diciamolo chiaramente, se la Juve non arriva tra le prime 4 è un fallimento totale economico, sportivo. È un fallimento anche di alcune scelte che sono state fatte, tutti questi prestiti… però qui veramente cambia tantissimo nella considerazione di quello che è stato fatto tra il quarto e il quinto posto. E’ ovvio cambia tantissimo. Non so se cambierà nelle indicazioni che poi verranno date dalla proprietà, che credo comunque non sia molto soddisfatta di quello che ha visto quest’anno. Però, un quarto posto aggiusterebbe le cose con la presenza in Champions League da tanti punti di vista”.

Caressa: “La Champions significa mostrare il brand in tutto il mondo”

Il giornalista ha proseguito: “Guardate che non è solo i soldi che prendi perché vai in Champions League. Sono tantissimi soldi anche il fatto che il tuo brand sia in Champions League o meno, perché la Champions League la guarda tutto il mondo. Quindi, il brand va in tutto il mondo, altrimenti è molto più difficile. Sono molti di più i soldi per una squadra come la Juve che sono in ballo con la presenza in Champions League”. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<